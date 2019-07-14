Москва, 14 июля. Участники ночного велофестиваля в Москве установили мировой рекорд Гиннесса, они выстроили фигуру велосипеда.

«Живой» велосипед из 2650 человек появился в российской столице. Сначала колонна спортсменов проехалась по Кремлевской набережной, а потом финишировала нв Суворовской площади.

Участниками большого велопарада стали спортсмены всех возрастов старше 18 лет. На велосипедах москвичей установили белый и красный фонари, пишет АГН «Москва».

Они передали спортивную эстафету Коломне, где велопарад пройдет 20 июля.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на большой марафон, который состоится 22 сентября. Бегунам предложат пробежать дистанцию 42,2 километра и 10 километров.