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Первые маршруты МЦД свяжут между собой более 45 районов Москвы

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Первые маршруты МЦД свяжут между собой более 45 районов Москвы

Москва, 14 июля. Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) свяжут 46 районов Москвы, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Скоростной транспорт поможет более 1,1 млн москвичей быстро добираться из одной точки столицы в другую. Это благоприятно отразится на развитии Московской области.

Реализация проекта привлечет новые инвестиции в неактивные районы. Жители районов Северный, Дунайский, Щербинка смогут комфортно ездить в центр города.

Власти ожидают, что пять маршрутов МЦД будут запущены к 2025 году. Ранее сообщалось, что в Москве до конца 2019 года появятся более 170 современных вагонов в метро. Столичная администрация продолжает развивать транспортную инфраструктуру, 

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