Музей космонавтики пригласил москвичей на «Лунную неделю»

Москва, 14 июля. В Музее космонавтики проведут лекции и кинопоказы в рамках «Лунной недели», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятия пройдут с 18 по 21 июля. Любителям космоса покажут израильский фильм «Секунды до прилунения». После кинопоказа на вопросы зрителей ответит популяризатор науки Виталий Егоров.

20 июля в музее представят книгу Джеймса Хансена об американском космонавте Ниле Армстронге. Жителям российской столицы покажут фильм об успешной миссии на Луну «Аполлон-11».

Вход на лекции и кинопоказы свободный, либо по предварительной регистрации. Ранее сообщалось, что горожан пригласили посмотреть советское кино во дворах. Показы будут проводить до 7 сентября.

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