Синоптики предупредили москвичей о дождливой прохладной погоде 14 июля

Москва, 14 июля. Метеорологи рассказали, что 14 июля в Москве будет стоять прохладная дождливая погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха составит 19-21 градус тепла, в ночное время суток похолодает до 7-9 градусов тепла. Подует слабый ветер, пройдут дожди.

В Подмосковье столбики термометров покажут 21 градус тепла, ночью станет холоднее — до 4-9 градусов тепла. По словам синоптиков, в столице снова станет по-настоящему тепло во второй половине июля.

Повышение температуры воздуха можно ждать после 16 июля, добавляют специалисты.