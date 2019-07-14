Четыре моста построят в Москве до конца года

Москва, 14 июля. Мэр Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщил, что до конца 2019 года в столице построят четыре автомобильных моста.

В российской столице 35 мостов, но этого числа недостаточно. Власти планируют построить еще порядка 24 мостов, до конца года возведут четыре моста.

Два моста появятся черех реку Сетунь, еще один мост построят в рамках строительства Северо-Западной хорды. Переправу возведут в Кожуховском затоне.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют построить десятки причалов. Новые инженерные сооружения помогут водителям быстрее добираться из одной части Москвы в другую.