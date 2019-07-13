Столичные власти согласовали два митинга, посвященных выборам в Мосгордуму

Москва, 13 июля. Власти столицы согласовали два митинга, посвященные выборам в Мосгордуму, на 20 и 21 июля. Об этом проинформировал первый заместитель главы московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

По его словам, правительство Москвы согласовало «проведение митингов на проспекте Академика Сахарова по тематике, связанной с предстоящими региональными выборами». Об этом пишет «Интерфакс».

Олейник сообщил, что московские власти разрешили акцию, запланированную на 20 июля с 14.00 до 16.00 с количеством участников до 15 тысяч человек, и митинг 21 июля с 14.00 до 16.30, в котором примут участие до 15 тысяч человек. Мероприятия пройдут на проспекте Академика Сахарова.