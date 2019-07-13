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Столичные власти согласовали два митинга, посвященных выборам в Мосгордуму

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Столичные власти согласовали два митинга, посвященных выборам в Мосгордуму

Москва, 13 июля. Власти столицы согласовали два митинга, посвященные выборам в Мосгордуму, на 20 и 21 июля. Об этом проинформировал первый заместитель главы московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

По его словам, правительство Москвы согласовало «проведение митингов на проспекте Академика Сахарова по тематике, связанной с предстоящими региональными выборами». Об этом пишет «Интерфакс».

Олейник сообщил, что московские власти разрешили акцию, запланированную на 20 июля с 14.00 до 16.00 с количеством участников до 15 тысяч человек, и митинг 21 июля с 14.00 до 16.30, в котором примут участие до 15 тысяч человек. Мероприятия пройдут на проспекте Академика Сахарова.

«Органами исполнительной власти Москвы в рамках полномочий принимаются меры по обеспечению условий проведения публичных мероприятий и оказанию организаторам содействия, в том числе по вопросам охраны общественного порядка и безопасности участников», — объяснил Олейник.

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