Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики пообещали москвичам теплые солнечные выходные

42
0 Оставить комментарий

Синоптики пообещали москвичам теплые солнечные выходные

Москва, 13 июля. Синоптики обрадовали москвичей повышением температуры воздуха 13 и 14 июля. Теплый воздушный поток принесет в город потепление без погодных аномалий, утверждает Гидрометцентр.

Выходные в Москве обещают быть относительно летними. После сентябрьской погоды в виде ветра, дождей и низкой температуры, появится солнце и согреет жителей столицы. 13 и 14 июля в городе ожидается максимальная температура воздуха днем 20 градусов, ночью около 10-12 градусов.

Прогноз погоды на следующую неделю тоже будет теплее, чем сообщалось ранее. Синоптики прогнозируют умеренную жаркую погоду, местами ожидается кратковременный дождь. В Московской области также будет тепло и временами ясно.

Максимальная дневная температура воздуха будет составлять 20-22 градуса, при этом преимущественно солнечно. По данным синоптиков, ветер будет западный  2-5 м/с, а атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба, что немного меньше нормального показателя для Москвы.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров