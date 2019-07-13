Синоптики пообещали москвичам теплые солнечные выходные

Москва, 13 июля. Синоптики обрадовали москвичей повышением температуры воздуха 13 и 14 июля. Теплый воздушный поток принесет в город потепление без погодных аномалий, утверждает Гидрометцентр.

Выходные в Москве обещают быть относительно летними. После сентябрьской погоды в виде ветра, дождей и низкой температуры, появится солнце и согреет жителей столицы. 13 и 14 июля в городе ожидается максимальная температура воздуха днем 20 градусов, ночью около 10-12 градусов.

Прогноз погоды на следующую неделю тоже будет теплее, чем сообщалось ранее. Синоптики прогнозируют умеренную жаркую погоду, местами ожидается кратковременный дождь. В Московской области также будет тепло и временами ясно.

Максимальная дневная температура воздуха будет составлять 20-22 градуса, при этом преимущественно солнечно. По данным синоптиков, ветер будет западный 2-5 м/с, а атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба, что немного меньше нормального показателя для Москвы.