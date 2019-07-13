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Девять станций Сокольнической линии московского метро закрыты до 20 июля

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Девять станций Сокольнической линии московского метро закрыты до 20 июля

Москва, 13 июля.  Участок Сокольнической линии метро Москвы будет закрыт с 13 по 20 июля из-за строительства Большой кольцевой линии. Движение ограничивается от станции «Проспекта Вернадского» до конечной «Коммунарки», сообщает пресс-служба метро.

В эти дни движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет». В стандартном режиме линия продолжит работу 21 июля.

На неделю для горожан метрополитен закроет девять станций красной линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарёво», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Такие меры приняты для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии, строители проложат под станцией «Проспект Вернадского» левый перегонный тоннель, который будет проходить по внутренней стороне подземного кольца.

Кроме того, в этом время будут работать 170 автобусов, которые будут дублировать маршруты метро. Режим работы автобусов устанавливается с 5.10 утра до 2.00 ночи.

Также пассажирам предлагают пользоваться другими линиями московского метрополитена, такими как Солнцевская, Калужско-Рижская и Бутовская и имеющимися маршрутами наземного городского транспорта.

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