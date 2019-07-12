Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Росархив сообщил, что раритеты не пострадали при пожаре в РГАЛИ

227
0 Оставить комментарий

Росархив сообщил, что раритеты не пострадали при пожаре в РГАЛИ

Москва, 12 июля. Исторически ценные документы и предметы, которые хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства, по предварительным данным, не пострадали во время пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального архивного агентства (Росархив), которому подведомственен РГАЛИ.

«Насколько нам известно, ценные документы, исторические раритеты не пострадали», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ведомства.

Согласно данным ГУ МЧС по Москве, сообщение о пожаре на четвертом этаже здания РГАЛИ поступило в ведомство в 13.23. Людей эвакуировали еще до приезда пожарных. Отмечается, что пожар был ликвидирован в 15.09.

Как сообщил собеседник ТАСС, по предварительным данным, возгорание случилось из-за технических неполадок во время ремонтных работ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров