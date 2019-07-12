Суд Москвы арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Москва, 12 июля. Заместитель руководителя Пенсионного фонда России Алексей Иванов отправлен под стражу на два месяца по решению Басманного суда Москвы.

Судья Наталия Дударь огласила решение, согласно которому подозреваемому Иванову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 9 сентября. Об этом пишет РИА Новости.

Отметим, замглавы ПФР подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Он признал свою вину и обратился к суду с просьбой не заключать его под стражу. Иванов заявил, что всю жизнь служил своей родине и готов сотрудничать в рамках уголовного дела.

«Я искренне раскаиваюсь, выражаю полную готовность сотрудничать, прошу по отношении ко мне принять меру пресечения, не связанную с лишением свободы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в компаниях «Техносерв» и «Редсис» в рамках расследования уголовного дела. Кроме Иванова был задержан сотрудник IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин. По версии следствия, он выступал посредником при получении Ивановым взятки в размере 4,4 млн рублей.