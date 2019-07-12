В Москве еще одна рабочая неделя ожидается холодной

Москва, 12 июля. Вторая половина июля в Москве начнется с ветра, дождей и низкой температуры. Солнце изредка будет греть жителей столицы, но жары не будет. Такая погода ожидается в московском регионе до 19 июля.

Прогноз погоды на следующую неделю скорее похож на сентябрь, комментирует центр «Фобос». Синоптики прогнозируют прохладную погоду, местами ожидается кратковременный дождь. В Московской области также будет облачно и сыро.

Максимальная дневная температура воздуха будет составлять 18 градусов, при этом временами солнечно. По данным синоптиков, ветер будет северо-западный 2-7 м/с, а атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба, что немного меньше нормального показателя для Москвы.