Пожар на ТЭЦ в Мытищах произошел из-за внешнего повреждения газовой трубы

Москва, 12 июля. Пожар на ТЭЦ в Мытищах возник из-за внешнего повреждения газовой трубы, которая проложена глубоко под землей, как сообщает «Интерфакс».

Газовая труба, расположенная на глубине нескольких метров, была повреждена, что и привело к пожару. На данном участке земли проводились работы подрядной организацией. Повреждения газопровода подтверждают внешнее воздействие через грунт.

Вчера, 11 июля, на территории ТЭЦ «Северная» в Московской области был крупный пожар. Открытый огонь был потушен в 15.43 по московскому времени. А полностью ликвидирован около 2 часов ночи с 11 на 12 июля. Повреждения получили 13 человек, 1 находится в больнице, 1 человек погиб.