Москва, 12 июля. В Москву привезут мощи святых покровителей брака Петра и Февронии, сообщает пресс-служба патриархии. Поклониться святым можно будет в храме Христа Спасителя с 15 по 21 июля. 14 июля состоится праздничная встреча и молебен.

Княжеская семья жила в Муроме, откуда по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и прибудут святыни. Русская Православная церковь чтит, бережно хранит память о Петре и Февронии и считает их союз примером для брака христианина. Все желающие, прикоснувшись к мощам, могут наполниться светлой энергией, сохранить и приумножить ценности семьи, утешиться и получить поддержку.

История становления святой семьи очень показательна. Однажды дочь крестьянина вылечила князя от тяжелой болезни, но вместо даров или золота попросила жениться на ней. Петр обещал, но не сдержал свое слово. И вскоре заболел снова. Тогда он вернулся к Февронии уже не за исцелением, а с предложением выйти на него замуж.

После нескольких десятилетий счастливой жизни в любви супруги приняли монашеский постриг и попросили похоронить их вместе. Это произошло в один день и час – 25 июня по старому стилю. Сегодня днем их памяти считается 8 июля – День любви, семьи и верности. Мощи княжеской семьи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме. Подробнее об истории и традициях Дня Петра и Павла, который отмечают 12 июля, можно узнать здесь.