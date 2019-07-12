Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Температура воздуха в Москве 12 июля ожидается ниже нормы

424
0 Оставить комментарий

12 июля в Москве температура воздуха ожидается ниже нормы

Москва, 12 июля. Синоптики прогнозируют 12 июля в Москве прохладную погоду, местами ожидается кратковременный дождь. В Московской области также будет облачно и сыро, как сообщает агентство «Метеоновости».

Максимальная дневная температура воздуха будет составлять 18 градусов. По области ожидается 15-19 градусов. Такие температурные значения ниже нормы примерно на 2-3 градуса. По данным синоптиков, ветер будет северный 5-10 м/с, а атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба, что немного меньше нормального показателя для Москвы.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров