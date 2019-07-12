Температура воздуха в Москве 12 июля ожидается ниже нормы

Москва, 12 июля. Синоптики прогнозируют 12 июля в Москве прохладную погоду, местами ожидается кратковременный дождь. В Московской области также будет облачно и сыро, как сообщает агентство «Метеоновости».

Максимальная дневная температура воздуха будет составлять 18 градусов. По области ожидается 15-19 градусов. Такие температурные значения ниже нормы примерно на 2-3 градуса. По данным синоптиков, ветер будет северный 5-10 м/с, а атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба, что немного меньше нормального показателя для Москвы.