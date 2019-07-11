Беременная женщина до смерти забила плачущего ребенка в Подмосковье

Москва, 11 июля. Беременная жительница Истринского района до смерти избила годовалого сына, уголовное дело расследует СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 23 июня, мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. 1 июня ребенок скончался, не приходя в сознание.

Экспертиза показала, что причиной смерти стал отек головного мозга, полученный в результате удара тупым предметом. По словам отца ребенка, малыш получил травмы, когда был с беременной матерью.

Женщина пыталась оправдать себя и заявила, что мальчик упал сам. Но позднее она созналась, что ударила ребенка головой об пол, когда он сильно плакал. Подозреваемая находится дома под подпиской о невыезде, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что в Московской области полиция задержала 18-летнего парня, который до смерти забил собственного двухмесячного ребенка.