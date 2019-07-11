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Жильцы эвакуированного общежития рассказали о пожаре в Мытищах

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Жильцы эвакуированного общежития рассказали о пожаре в Мытищах

Москва, 11 июля. Очевидцы рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей о пожаре на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах.

Квартира семьи Комаровых в общежитии пострадала при пожаре в Подмосковье. По словам Алексея Комарова, они с супругой услышали резкий хлопок, а затем посыпались стекла из окон.

«Я говорю своим: «Бежим, документы схватили и все». Мы даже не успели одеться — я в свитре и в шлепанцах. При нас только документы», — сказал Алексей.

Он надеется, что их вещи, которые остались в квартире, уцелели. Известно, что всех жильцов общежития эвакуировали, многие собрались у летнего кафе прямо в халатах и тапочках.

Жильцы эвакуированного общежития рассказали о пожаре в Мытищах

Владимиру Терехину, бригадиру на производстве чипсов, удалось вытащить из пожара вещи 30 человек.

«Я четыре раза бегал, когда начался пожар, вытаскивал вещи своих людей — это все моя бригада. В четвертый раз меня уже не пропускали, через забор перелез, уже дым был вовсю. Комната, которая пострадала, угловая, полностью выгорела», — сказал бригадир.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело после пожара на территории ТЭЦ. По последним данным, погиб один человек, 14 человек пострадали.

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