Спасатели назвали возможную причину пожара на территории ТЭЦ в Мытищах

Москва, 11 июля. Ликвидация пожара на территории ТЭЦ-27 в Мытищах была завершена в 15.43, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места происшествия.

МЧС начинает снимать группировку, заявил начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. По его словам, предположительная причина возгорания — утечка из газопровода высокого давления.

«Найден труп предположительно женщины. 13 человек обратились за помощью. 12 человек отказались от госпитализации», — сказал Полетыкин.

Погибшей оказалась вахтер, которая первой подала сигнал бедствия. Сильное тепловое излучение могло привести к возгоранию общежития, но пострадали только две угловые квартиры. Угрозу устранили, поэтому жильцов общежития скоро запустят в здание.

По словам сотрудника правоохранительных органов, горел не газ, а масло в трансформаторной будке. Сама газораспределительная система ТЭЦ не пострадала.

Спасатели занимаются разборкой и проливкой конструкций. Сотрудники СК РФ и прокуратуры проводят следственные мероприятия. В тушении пожара были задействованы 82 единицы техники.

В пожаре полностью выгорел склад автозапчастей. По словам начальника склада, ущерб может составить десятки миллионов рублей. В настоящее время работников склада не пускают внутрь из-за оцепления.