СК РФ возбудил уголовное дело о пожаре на территории ТЭЦ в Мытищах

Москва, 11 июля. Уголовное дело возбудили по факту пожара на территории ТЭЦ в Мытищах, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Следственные органы возбудили дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. По предварительным данным, из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс газа.

В результате начался пожар в 200 метрах от места выброса, на территории ООО «Навигатор». Погиб один человек, на данный момент сообщается о 14 пострадавших.

ООО «Навигатор» причинен ущерб на сумму порядка 150 млн рублей. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Как рассказал начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, едкий дым и запах гари еще остаются.

Сотрудники Центра медицины катастроф работают примерно в 200 метрах от источника возгорания. К ТЭЦ продолжают подъезжать водовозы, на месте работает 41 спасатель.

Ранее сообщалось, что при пожаре погибла женщина-охранник. Информация о пострадавших уточняется.