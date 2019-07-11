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Московский суд арестовал сотрудников таможни аэропорта «Домодедово»

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Московский суд арестовал сотрудников таможни аэропорта «Домодедово»

Москва, 11 июля. Басманный суд отправил под домашний арест несколько сотрудников таможни аэропорта «Домодедово», сообщила пресс-секретарь судебной инстанции Юнона Царева.

Пресс-секретарь Басманного суда не уточнила подробности ареста, пишет РИА Новости. По данным СМИ, меру пресечения избрали в отношении 10 человек.

Правоохранители возбудили уголовное дело о получении взятки, расследованием занимаются сотрудники СК РФ.

Ранее сообщалось, что в отношении врио Минприроды Республики Чувашия возбудили уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий.

Помощник прокурора Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела по статье о взятке.

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