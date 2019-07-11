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Еще одно здание и склад загорелись возле ТЭЦ в Мытищах

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Еще одной здание и склад загорелись возле ТЭЦ в Мытищах

Москва, 11 июля. Еще одно здание и склад загорелись на площади около 800 квадратных метров возле ТЭЦ в Мытищах от теплового воздействия пожара, сообщили в МЧС России.

Утром 11 июля в подмосковных Мытищах произошел пожар,  загорелась газовая станция высокого давления. По предварительным данным, пострадали 11 человек.

Вертолеты МЧС России привлечены к пожаротушению. На месте происшествия находится 41 спасатель. Федеральное агентство новостей ведет трансляцию с места ЧП.

Ранее сообщалось, что огонь охватил площадь 800 квадратных метров. В окрестностях ТЭЦ пахнет гарью.

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