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Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Мытищах возросло до 11 человек

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Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Мытищах возросло до 11 человек

Москва, 11 июля. Количество пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Мытищах увеличилось до 11 человек.

Как сообщили в МЧС России, пожар на территории ТЭЦ локализовали на площади 800 квадратных метров. Возгорание тушат два вертолета, к месту пожара направлены два поезда.

Напомним, что пожар произошел утром 11 июля, загорелась газовая станция высокого давления. Как сообщил корреспондент ФАН, жители близлежащих домов почувствовали резкий запах гари.

К тушению пожара привлечен 41 человек, задействованы 14 единиц спецтехники. В ГУ МВД России по Московской области сообщили об ограничениях движения по Волковскому шоссе.

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