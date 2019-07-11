Молодой отец до смерти забил двухмесячного сына в Подмосковье

Москва, 11 июля. Полиция задержала 18-летнего жителя Подмосковья по подозрению в убийстве двухмесячного сына, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 22 июня, малыша доставили в больницу Балашихи с рвотой и асфиксией. В течение недели медики боролись за жизнь ребенка, но младенец скончался.

Экспертиза установила, что мальчик умер от черепно-мозговой травмы. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении отца ребенка. По предварительным данным, грудничка избили и пытались задушить, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что пьяные соседи спровоцировали конфликт, а затем избили беременную женщину в Московской области.