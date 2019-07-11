Хулиган избил и ограбил жительницу Москвы

Москва, 11 июля. В полицию обратилась москвичка, заявив о разбойном нападении на Пресненской набережной, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в ночь на 8 июля, на заявительницу напал неизвестный мужчина. Злоумышленник избил женщину, отобрал клатч с паспортом и деньгами, золотые украшения.

В сумочке находился IPhone, 50 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил 91 тыс. рублей. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в ночном клубе в Москве сотрудник службы безопасности избил чемпиона по бальным танцам.