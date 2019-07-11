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Хлопок газа произошел в многоэтажке на северо-востоке Москвы

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Хлопок газа произошел в многоэтажке на северо-востоке Москвы

Москва, 11 июля. Газовоздушная смесь взорвалась в жилом многоэтажном доме на северо-востоке Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром 11 июля в 12-этажном панельном доме. Из здания оперативно эвакуированы 9 человек.

ЧП не спровоцировало пожара и серьезных разрушений, пострадавших нет. На месте происшествия находятся оперативные службы, пишет Inforeactor.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы произошел пожар, загорелось общежитие на улице Окской. Всех жильцов оперативно вывели на улицу, никто не пострадал.

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