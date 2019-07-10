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Сестра рассказала об убитой в Новой Москве молодой стюардессе

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Сестра рассказала об убитой в Новой Москве молодой стюардессе

Москва, 10 июля. Семья убитой в Москве 23-летней стюардессы Альбины М. живет в Набережных Челнах. По словам сестры погибшей, родные до сих пор не могут поверить в случившееся.

Альбина всегда была в центре внимания, но серьезных отношений ни с кем не заводила. По словам ее сестры, у девушки не было парня.

«Работать стюардессой она началась год назад. Сначала устроилась в Казани, а потом переехала в Москву. Про работу она всегда рассказывала с энтузиазмом», — рассказала она.

Сестра добавила, что Альбина снимала квартиру вместе с подругами, хотя деньги на отдельное жилье у нее были. Девушка охотно помогала своей семье и присылала деньги родителям и племяннику. 

Близкие в последний раз видели девушку живой 1 июня, когда она приезжала на юбилей к отцу, пишет KP.Ru. 

Ранее в ГСУ СК РФ по Москве сообщили, что тело молодой девушки со следами удушения нашли в отеле в Новой Москве. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

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