Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Библиотеки назвали самую популярную книгу у москвичей

416
0 Оставить комментарий

Библиотеки назвали самую популярную книгу у москвичей

Москва, 10 июля. Самой популярной книгой у москвичей стал роман Евгения Водолазкина «Лавр. Неисторический роман», сообщили в пресс-службе центральных библиотек столицы.

На этой неделе читатели заинтересовались книгами современных писателей: Александры Николаенко и Алексея Иванова. Среди книг детской литературы чаще всего читают классику: книги Астрид Линдрген, Александра Пушкина, Николая Гоголя.

В общей сложности в месяц москвичи берут в библиотеках около 225 тысяч книг. Школьники часто берут книги по программе, а взрослые следят за книжными новинками, пишет РИА Новости.

Они читают романы Гузель Яхиной, Бернара Вербера, Харуки Мураками, Сергея Лукьяненко и других авторов. В июне была популярная книга белорусского автора Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».

В столичных библиотеках связывают интерес к автору с выходом сериала HBО «Чернобыль». Ранее известный путешественник Федор Конюхов назвал книги, которые должен прочитать образованный человек.

В списке Конюхова всего две книги — «Робинзон Крузо» и Евангелие.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров