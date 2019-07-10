Библиотеки назвали самую популярную книгу у москвичей

Москва, 10 июля. Самой популярной книгой у москвичей стал роман Евгения Водолазкина «Лавр. Неисторический роман», сообщили в пресс-службе центральных библиотек столицы.

На этой неделе читатели заинтересовались книгами современных писателей: Александры Николаенко и Алексея Иванова. Среди книг детской литературы чаще всего читают классику: книги Астрид Линдрген, Александра Пушкина, Николая Гоголя.

В общей сложности в месяц москвичи берут в библиотеках около 225 тысяч книг. Школьники часто берут книги по программе, а взрослые следят за книжными новинками, пишет РИА Новости.

Они читают романы Гузель Яхиной, Бернара Вербера, Харуки Мураками, Сергея Лукьяненко и других авторов. В июне была популярная книга белорусского автора Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».

В столичных библиотеках связывают интерес к автору с выходом сериала HBО «Чернобыль». Ранее известный путешественник Федор Конюхов назвал книги, которые должен прочитать образованный человек.

В списке Конюхова всего две книги — «Робинзон Крузо» и Евангелие.