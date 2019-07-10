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ЦОДД порекомендовал водителям в Москве не парковаться под деревьями

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ЦОДД порекомендовал водителям в Москве не парковаться под деревьями

Москва, 10 июля. Водителям в Москве порекомендовали не парковаться под деревьями и щитами, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Синоптики объявили экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой и ветре до конца 10 июля. Автомобилистов попросили не оставлять машину под деревьями и рядом с шаткими металлическими конструкциями.

Во время вождения не стоит превышать скорость. Пешеходам рекомендуют быть внимательными во время перехода через дорогу.

Погода в Москве испортилась во второй половине дня. Ветер усилился до 15 метров в секунду, в отдельных районах столицы хлынул дождь.

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