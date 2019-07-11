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Пассажиры начнут общаться с таксистами по инструкции

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Для пассажиров подготовили инструкцию по общению с водителями

Москва, 10 июля. Для пассажиров подготовили инструкцию по общению с таксистами. Документ находится в распоряжении Федерального агентства новостей. В рамках инструкции предлагается, чтобы таксисты показывали каждому пассажиру карточку со своим именем и фото. 

Также в инструкции рекомендовано отказываться от поездки с таксистом с номерами другого региона и предварительно пообщаться с водителем — по голосу будет понятно, сонный он или нет.

«Водители не состоят в трудовых отношениях с агрегаторами и парками (в подавляющем большинстве) и потому не имеют возможности отдыхать и организовывать свой досуг нормально.

Доходы большинства идут через черные и серые схемы, — говорится в методичке. — Машину берут либо в посуточную аренду, либо в кредит».

Как рассказали в Московском профсоюзе таксистов, в ближайшее время они направят методичку в департамент транспорта Москвы. После этого документ планируется распространить по всей стране. 

Автоэксперт Виктор Похмелкин

Многие воспринимают эту сферу в качестве возможности быстро заработать, считает лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Именно поэтому работают в этой сфере все кому не лень. Необходимо повысить уровень допуска водителя к поездкам. Тогда большинство отсеется», — уверен эксперт.

За рубежом к водителям предъявляют высокие требования, отметил председатель межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов» Армен Оганесян. Но в той же Европе такси стоит в несколько раз дороже, чем у нас, поэтому и уровень сервиса там соответствующий.

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