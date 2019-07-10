Мужчина попытался продать в Москве девочку-подростка за полмиллиона рублей

Москва, 10 июля. Подозреваемого в торговле людьми задержали в Москве. Мужчина пытался продать девочку-подростка, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Правоохранители возбудили уголовное дело, ведется расследование. По данным СК РФ, вечером 9 июля мужчина на востоке Москвы хотел продать девочку 2003 года рождения за 500 тысяч рублей.

Сделка произошла в рамках оперативных мероприятий. Сообщается, что подозреваемый познакомился с девочкой через социальные сети в другом регионе России. За совершенное преступление ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве обнаружили тело молодой девушки со следами насильственной смерти. Делом занимается ГСУ СК РФ по Москве.