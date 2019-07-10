Собянин рассказал, когда больница в Коммунарке примет первых пациентов

Москва, 10 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил стройплощадку медицинского центра «Новомосковский» в Коммунарке, говорится в сообщении на официальном сайте мэра.

До конца 2019 года планируется завершить строительство первых корпусов больницы. Собянин пообещал, что это будет самый современный комплекс в России. Его оснастят высокотехнологичным оборудованием, которое соответствует мировым стандартам.

Строительство многопрофильной больницы началось зимой 2017 года. В общей сложности здесь возведут девять корпусов на 1016 коек, с реанимацией и операционными, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообшалось, что мэр Москвы посетил с инспекцией строящийся спорткомплекс в районе Северный. Его открытие запланировано на осень 2019 года.