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Гости из Франции участвуют в фестивале цветов Moscow Flower Show в парке «Музеон»

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Гости из Франции участвуют в фестивале цветов Moscow Flower Show в парке «Музеон»

Москва, 10 июля. Международный фестиваль садов и цветов в восьмой раз стартовал в столичном парке «Музеон». 

Глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбаческий назвал фестиваль традиционным. Он отметил, что власти поддерживают такое масштабное мероприятие.

Столичный чиновник добавил, что в этом году впервые провели конкурс для детей. Он ориентирован на то, чтобы заинтересовать молодое поколение в ландшафтном дизайне.

В фестивале приняли участие гости из Франции. По словам княгини Мари-Соль де ла Тур д'Овернь, любители садов наслаждаются красотой, созданной руками дизайнеров, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что московских школьников пригласили на образованые курсы по основам предпринимательской деятельности. Занятия будут проводить в восьми столичных парках.

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