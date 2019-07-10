Движение поездов остановлено на Бутовской линии метро в Москве

Москва, 10 июля. Движение остановлено на Бутовской линии московского метро в одном из направлений, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Движения нет от станции «Улица Старокачаловская» до «Бунинской аллеи». В обратном направлении движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами.

Сотрудники подземки прилагают усилия для восстановления нормального движения. О причинах сбоя не сообщается.

Ранее сообщалось, что вечером 9 июля на станции метро «Тверская» девушка упала на рельсы. Пассажирка уронила телефон и попыталась его поднять прямо перед прибывающим поездом.

Машинист применил экстренное торможение, никто не пострадал.