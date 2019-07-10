Более 100 фонарей установят возле станции МЦК «Лихоборы» в Москве

Москва, 10 июля. Около 120 фонарей появятся возле станции Московского центрального кольца «Лихоборы» и платформы НАТИ Октябрьской железной дороги. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Работы по комплексному благоустройству уже стартовали. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, рабочие благоустроят около 5 га.

Здесь появится пешеходная зона и площадка для отдыха. Рядом со станцией метро заменят бордюрный камень, положат новый асфальт, установят остановочные павильоны.

Для удобства горожан разобьют 20 тысяч квадратных метров газона, высадят деревья и цветы. Станция «Лихоборы» станет безопаснее, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в столичной подземке появились объявления о переходах на МЦД. Руководство метрополитена информирует пассажиров о новых транспортных возможностях.