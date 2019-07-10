Москвичей предупредили о грозе и штормовом ветре в ближайшие часы

Москва, 10 июля. Усиление ветра до 15 метров в секунду и ливни с грозой ожидаются в столичном регионе после 14.00, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В среду во второй половине дня Москву накроют сильные дожди. Спасатели порекомендовали закрывать форточки и окна, не ставить автомобили под деревьями.

Во время грозы на дорогах ухудшается видимость, вспышки молний могут ослепить автомобилиста. Пешеходов попросили держаться подальше от деревьев и не покидать здание во время непогоды, пишет РИАМО.

Температура воздуха днем составит 18 градусов тепла, будет переменная облачность.