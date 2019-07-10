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Власти Москвы с начала года подобрали 21 стартовую площадку по реновации

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Власти Москвы с начала года подобрали 21 стартовую площадку по реновации

Москва, 10 июля. В программу реновации с начала года дополнительно включили 21 стартовую площадку, рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. 

Программе обновления жилого фонда Москвы исполнилось почти два года. Власти стремятся «поднять первую волну переселения». По словам Сергея Левкина, 21 стартвая площадка находится в 16 районах столицы.

На сегодняшний день утверждены 329 стартовых площадок, и поиск новых площадок продолжается. Чиновник пояснил, что это сложная работа. На многих земельных участках есть ряд ограничений, в том числе из-за инженерных коммуникаций.

На этапе проектирования и строительства находится порядка 2,2 млн квадратных метров жилой площади. В этом году планируется переселить 12 тысяч человек, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что более 450 семей заключили договоры по программе реновации на северо-востоке Москвы.

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