Следователи возбудили дело о крупном хищении у московского метрополитена

Москва, 10 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у московского метрополитена, говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

Как отмечает ведомство, в период между 2013 и 2014 годами неизвестные из числа сотрудников АО «Триада-Холдинг» похитили деньги, выделенные на ликвидацию течи в одном из перегонов подземки. Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по городу Москве расследуют дело о мошенничестве.

Правоохранители возбудили дело о халатности в отношении работников метрополитена, которые допустили пропажу средств. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что уголовным делом «московского отравителя», который поил своих жертв газировкой, а потом грабил, передадут в столичное управление СК РФ. Сотрудники ведомства проведут следственные мероприятия, направленные на установление всех пострадавших от рук отравителя.