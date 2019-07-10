Московских школьников научат азам бизнеса в столичных парках

Москва, 10 июля. Московских школьников пригласили познакомиться с азами бизнеса в восьми столичных парках, об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В выходные дети от шести до 17 лет могут посетить бесплатные занятия «КиндерСфера: стань предпринимателем». Ребятам расскажут, что такое стартап, как планировать бизнес-проект, изучать рынок и спрос.

Все занятия будут проходить в игровой форме и напоминать квесты. Школьникам предложат сыграть в викторины по теме «Стартовый капитал» и «Разработка бизнес-модели».

Родителей просят предварительно записать детей, отмечает издание «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что москвичей пригласили послушать лекции об активном образе жизни на верандах здоровья. Параллельно действует проект «Здоровая Москва».