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Таксист с пистолетом ограбил пассажира в Москве

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Таксист с пистолетом ограбил пассажира в Москве

Москва, 10 июля. Полиция Москвы задержала таксиста, ограбившего пассажира 8 июля, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Разбойное нападение произошло вечером 8 июля на Киевском шоссе. Сотрудники полиции установили, что водитель Volkswagen пригрозил пассажиру похожим на пистолет предметом.

Таксист похитил у клиента три тысячи рублей, телефон, банковские карты, а затем высадил его из машины. Общий материальный ущерб составил 16 тысяч рублей.

Полиция задержала мужчину 1993 года рождения, возбуждено уголовное дело.

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