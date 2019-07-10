Мошенники списали более 700 тысяч рублей с банковских карт москвичей

Москва, 10 июля. Неизвестные похитили крупные суммы денег с банковских карт москвичей, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию обратилась москвичка 1974 года рождения. По словам заявительницы, 9 июля с ее банковской карты списали 135 тысяч рублей.

Пострадавшая пояснила, что ей позвонил неизвестный и уточнил номер банковской карты, затем ей поступило сообщение о регистрации в онлайн банке.

Второй случай мошенничества произошел 7 июля, москвич лишился 606 тысяч рублей. Неизвестные списали денгьги с его расчетного счета, правоохранители проводят проверку.