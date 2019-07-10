Девушка упала на рельсы в московском метро, пытаясь достать свой телефон

Москва, 10 июля. На станции «Тверская» Замоскворецкой линии московского метро девушка упала на пути.

Как сообщает «Вечерняя Москва», инцидент произошел во вторник около 21.35 на станции «Тверская». Жительница Саранска, 1991 года рождения, уронила телефон на пути. Она решила попытаться его достать: потянулась за телефоном, потеряла равновесие и упала на пути перед прибывающим поездом.

Машинист заметил девушку и применил экстренное торможение. Однако поезд, двигавшийся по инерции, задел девушку. Спустя 15 минут ее подняли на платформу. Еще через три минуты движение поездов было восстановлено.

Без травм не обошлось: жительница Саранска получила сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, множественные ссадины и ушибы тела, сообщает РИАМО.

В начале июня на станции метро «Дмитровская» москвичка в возрасте около 60 лет упала на пути под прибывающий поезд. Машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пенсионерку. Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли помочь женщине и констатировали смерть.