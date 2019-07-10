Водителей в Подмосковье начали штрафовать за превышение средней скорости на трассах

Москва, 10 июля. Стационарный комплекс определения средней скорости в Московской области, расположенный на Ярославском шоссе, начал фиксировать нарушения. Данный комплекс является первым, а к концу года такие появятся на ста участках подмосковных трасс, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Сегодня, 9 июля, на участке федеральной дороги М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе) с 52-го по 56-й км, которая проходит в Сергиево-Посадском городском округе, стационарный комплекс фотовидеофиксации начал определять среднюю скорость движения транспортных средств», — сообщает пресс-служба региона.

Отмечается, что комплекс считывает порог превышения скорости в 20 км/ч на всем участке движения. До конца года на ста потенциально опасных участках Московской области будут перенастроены другие стационарные комплексы. Как отмечается, речь идет о Новорижском, Новорязанском и Киевском шоссе.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, камеры для фиксации средней скорости размещаются на аварийноопасных участках. В частности, на Ярославском шоссе за 2018 год на данном участке погибли три человека.

Напомним, что согласно правилам дорожного движения, максимальная разрешенная скорость вне населенных пунктов, в том числе по дорогам федерального значения, составляет 90 километров в час. Движение по автомобильным трассам может осуществляться со скоростью 110 км/ч и выше.