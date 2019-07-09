Около 40 тысяч человек посетили летние фестивали в Подмосковье

Москва, 9 июля. Летние семейные и музыкальные мероприятия в Московской области посетили около 40 тысяч человек, об этом сообщила министр культуры региона Нармин Ширалиева.

В подмосковном Ступино состоялся фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности, который стал экватором летних мероприятий. Также в Клине прошел Международный фестиваль искусств имени Чайковского, он побил рекорд посещаемости: 28 тысяч гостей. В рамках фестиваля была организована фан-зона, ее посетили 1,6 тысячи детей.

Ширалиева отметила, что «Jazzовые сезоны» в Ленинских Горках за два дня посетили более 10 тысяч человек. По словам министра, «Jazzовые сезоны» и фестиваль имени Чайковского в этом году проходили уже в пятый раз. Она добавила, что главным показателем успеха фестивалей служит огромное количество гостей.

«За пять лет мы сформировали нашего зрителя, люди уже поставили подмосковные фестивали в свой личный календарь, теперь самое главное — не сбавлять темп», — приводит слова министра телеканал «360».

Однако летние мероприятия в Подмосковье на этом не заканчиваются. Жителей области ждут различные программы и фестивали, в том числе с 9 по 11 августа состоится сырный и фермерский фестивали в деревнях Дубровское и Истра соответственно. Участие в мероприятиях примут 300 российских фермерских хозяйств и сыроварен.

Ранее стало известно, что в городе Жуковский в Подмосковье перед воротами Летно-исследовательского института имени Громова установят легендарный советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.