Эксперты констатировали раннее появление аллергенной пыльцы в Москве

Москва, 9 июля. В Москве аллергенная пыльца была обнаружена российскими учеными намного раньше, чем обычно. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным МГУ, на начало апреля в воздухе сконцентрировалось максимальное количество пыльцы ольхи. При этом показатели были в пять раз больше, по сравнению с предыдущими данными. Как известно, пыльца ольхи очень аллергенна и поэтому тщательно отслеживается учеными. Береза и пыльца злаков тоже стали источником аллергии раньше времени, сообщает РИА Новости.

Жители столицы обычно связывают летнюю аллергию с цветением тополя, но вместе с ним созревают и злаки. Пыльца злаков цепляется за тополиный пух, и одновременно они оказывают двойную реакцию на организм, склонный к аллергии.