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Появилось видео избиения женщины тремя мужчинами в Пущино

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Появилось видео избиения женщины тремя мужчинами в Пущино

Москва, 9 июля. Трое мужчин избили женщину на детской площадке в микрорайоне «Г» в Пущино. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Очевидцы рассказали, что женщина проходила по детской площадке с парнем, когда на нее сзади налетели трое мужчин. Они повалили ее на землю и стали избивать ногами. Спутник пытался защитить женщину, но обидчиков было больше.

Присутствующие на площадке пытались отвлечь детей, которые стали свидетелями избиения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Когда нападающим сделали замечание, они заявили, что у них «семейные причины». По словам нападавших, женщина убила шестимесячного ребенка.

На место происшествия вызвали полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место инцидента, обидчики уже скрылись. Записи с камеры очевидцев были переданы сотрудникам полиции.

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