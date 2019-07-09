Пропавшие с кладбища Озер портреты нашли в водоеме в Подмосковье

Москва, 9 июля. Портреты умерших, пропавшие с кладбища в подмосковном городе Озеры, обнаружены в одном из близлежащих водоемов. Местная жительница, которая нашла их, рассказала, что ей удалось достать из воды девять фотографий.

Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», жители Озер неоднократно жаловались на пропажи портретов покойных с кладбища. Местная жительница Анастасия обнаружила часть исчезнувших фотографий в озере возле СНТ «Строитель», которое находится в пяти километрах от кладбища.

«Я выловила из воды девять фотографий. Оставила их на берегу и написала пост, чтобы о произошедшем узнали люди», — сказала девушка в комментарии изданию.

Глава Озер Алла Черкасова сообщила, что намерена обратиться в местный отдел МВД с просьбой провести проверку в связи с исчезновением портретов. По ее словам, управление ЖКХ соберет фотографии, которые выбросили у пруда.