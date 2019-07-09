Синоптики предупреждают об опасной погоде в Москве до 12 июля

Москва, 9 июля. Дождь, гроза, сильный ветер ожидают Москву 9, 10, 11 и 12 июля. Гидрометцентр России предупреждает, что погода может быть опасна, и присваивают ей желтый уровень. Это означает, что москвичам следует быть осторожнее и подготовиться к встрече с непогодой.

Во вторник во второй половине дня в Москве и области прогнозируется гроза с сильным ветром. Ночью сильных осадков не предвидится. При это ожидается дождь, температура воздуха не превысит 22 градуса. Атмосферное давление будет, по-прежнему, пониженным.

10 июля синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 15 м/с. В Москве пройдет небольшой дождь, в области также ожидается умеренный. Ночью температура не превысит 12 градусов, а днем максимальная температура составит 20 градусов. Прогноз на 11,12 июля также обещает дождь, температура днем будет чуть ниже 10-12 градусов.