Новые дома по программе реновации появятся в 16 районах Москвы

Москва, 9 июля. За 2019 год в Москве перечень площадок по программе реновации увеличился на 21 позицию. Это предполагает строительство новых жилых домов в 16 районах столицы, заявил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Проекты стартуют в Бабушкинскином районе, Останкинском, Лосиноостровском и Марфино. В Восточном округе новые дома построят в Перове, в Юго-Восточном округе выбраны Капотня, Кузьминки и Текстильщики. Также из Южного округа подобраны площадки в Бирюлеве Восточном, в Юго-Западном — в районах Академический и Котловка, в Западном округе — в районах Можайский, Проспект Вернадского и Фили-Давыдково. В Северо-Западном округе стартует строительство в Хорошево-Мневниках.

На весь период программы реновации выбраны 329 площадок для строительства жилых домов, площадь которых более 4,7 миллиона квадратных метров. Осуществлен полный территориальный охват Москвы.

Активным поиском новых площадок занимается департамента градостроительной политики столицы. За последний месяц мэром Москвы было утверждено 6 площадок. Это позволят расселить жителей примерно 12 домов. По итогам работы программы, которая стартовала летом 2017 года, построено 37 новых домов для переселения более 12 тысяч человек, пишет РИАМО. В проектной стадии и на стадии строительства 163 дома площадью 2,2 миллиона квадратных метров. В общей сложности планируется охватить и улучшить качество жизни более миллиона человек.