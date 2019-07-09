Фитнес, йога и пилатес ждут всех желающих в парках Москвы

Москва, 9 июля. «Веранды здоровья» в Москве открыли свои двери для активного отдыха населения. Гости и жители столицы смогут бесплатно подобрать себе схему правильного питания, профессионалы научат танцевать, покажут эффективные упражнения для поддержания фигуры, научат играть в настольный теннис.

Хорошую привычку следить за своим здоровьем поддержали многие москвичи. В рамках проекта «Здоровая Москва» в большинстве парков столицы организованы пространства под открытым небом для отдыха населения. Такие площадки с запуска проекта посетили уже более 15 тысяч человек. Жители Москвы по достоинству оценили современные спортивные направлениям, к примеру, пилатес, гимнастика, йога.

Пространства здоровья работают в 13 парках Москвы. Это и музейно-парковый комплекс «Северное Тушино», парк «Ангарские пруды», зона отдыха «Площадь Юности» в Зеленограде и Гончаровский парк. Кроме того на «верандах» часто читают лекции о здоровом образе жизни, проводят мастер-классы по разным видам спорта, а также установлены медицинские павильоны для прохождения диспансеризации. Профосмотр и другие мероприятия совершенно бесплатны. Все площадки оснащены необходимым оборудованием и медицинским персоналом. Поэтому осмотр занимает не больше часа, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Проект «Здоровая Москва» позволяет комфортно, безопасно и бесплатно заботиться о своем здоровье на свежем воздухе, сообщает «Мир 24». Здесь можно найти близких по духу людей, зарядиться энергией или просто отдохнуть на природе.