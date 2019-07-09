Трех членов ИГ приговорили в Москве к 10-15 годам колонии строгого режима

Москва, 9 июля. Трех членов «Исламского государства»1 (международная террористическая организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) приговорили к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Московский окружной военный суд признал подсудимых виновными и назначил Анзору Тлупову наказание в виде 13 лет тюрьмы, Бахтовару Туйчиеву — 15 лет, а Манучехру Туйчиеву — 10 лет. Осужденным инкриминируются стать 223.1, 205.4, 205 и 205.1 — «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств», «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», «Террористический акт», «Содействие террористической деятельности».

Отмечается, члены запрещенной в России террористической группировки ИГ1 готовили теракты, которые планировали совершить в Москве и Подмосковье. В момент задержания летом минувшего года они пытались уничтожить взрывчатые вещества.

1 Организация запрещена на территории РФ.