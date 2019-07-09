Объявления о переходах на МЦД появились в московском метро

Москва, 9 июля. В московском метро появились объявления о возможности воспользоваться платформой МЦД. Информация объявляется во время остановок поезда, чтобы население заранее было оповещено о новом направлении общественного транспорта и строило комфортные маршруты, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Московские центральные диаметры — это новые сквозные направления пригородных электричек, которые планируется пустить через центр столицы.

Центральные диаметры свяжут разные маршруты Московской железной дороги. Каждая платформа будет оснащена удобным переходом на станции метро и МЦК. График работы диаметров будет совпадать с графиком работы метро (05.30 до 01.00). Пять-шесть минут — это интервальный максимум во время часа пик.

О будущих пересадках к началу августа будут звучать сообщения на 27 станциях метрополитена и МЦК, а к концу года — на всех, передает «Вечерняя Москва». Аудиосообщения звучат так: «Скоро с этой станции можно будет пересесть на 1 диаметр». Объявления о пересадке на МЦД-1 Одинцово — Лобня будут информировать население, к примеру, на станциях «Савеловская», «Тимирязевская», «Шелепиха», «Деловой центр», «Белорусская» и «Беговая». А о пересадке на МЦД-2 Нахабино — Подольск начнут сообщать на «Печатниках», «Комсомольской», «Дмитровской», «Царицыне», «Щукинской», «Текстильщиках».

Старт проекта Московских центральных диаметров планируется на конец 2019 — начало 2020 года. Первыми будут МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск. Еще три маршрута находятся в разработке.

Новшеством для МЦД также будет поезд «Иволга». Это поезда нового поколения с системой микроклимата и обеззараживания воздуха. Любители активного отдых смогут безопасно перевозить велосипеды. Для пассажиров предусмотрены 16 USB-розеток и бесплатный интернет.